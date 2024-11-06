Депутат Бессараб назвала категории россиян, которым повысят пенсии с 1 декабря

06 ноября, 15:09Общество
Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Россиянам, отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей, в декабре 2024 года увеличат пенсию. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Парламентарий отметила, что все массовые повышения выплат в 2024 году уже были произведены. Последней была индексация пенсии для военнослужащих на 5,1%, которая началась с 1 октября.
В декабре же рост будет точечным и затронет только граждан, достигших 80-летия в ноябре.
Также вдвое увеличится фиксированная выплата у граждан, получивших I группу инвалидности. При этом никакие справки подавать для этого не нужно, отметила Бессараб.
"Путем межведомственного взаимодействия в электронном виде все эти сведения поступают в Фонд социального страхования, и он сразу выдает соответствующее решение", – пояснила она.
Следующее массовое повышение пенсий произойдет с 1 января 2025 года: страховая увеличится на 7,3% и составит в среднем порядка 24 000 рублей. Но некоторые граждане смогут получить ее уже в конце декабря 2024-го, отметила Бессараб.
"Большинство российских пенсионеров получают выплаты в период с 3 по 8 января. В связи с тем, что эти дни выпадают на праздничные, проиндексированную пенсию переведут в конце декабря", – указала парламентарий.
Ранее Светлана Бессараб рассказала, что в 2025 году у россиян есть право разово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Воспользоваться им могут женщины от 55 и мужчины старше 60 лет. По словам парламентария, для начисления средств необходимо подать заявление в Социальном фонде РФ, на портале Госуслуг или обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.