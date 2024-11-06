Депутат Бессараб назвала категории россиян, которым повысят пенсии с 1 декабря

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Россиянам, отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей, в декабре 2024 года увеличат пенсию. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий отметила, что все массовые повышения выплат в 2024 году уже были произведены. Последней была индексация пенсии для военнослужащих на 5,1%, которая началась с 1 октября.

В декабре же рост будет точечным и затронет только граждан, достигших 80-летия в ноябре.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов С 1 декабря у них в два раза увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Сегодня она составляет 8 134, 88 копеек, а после повышения будет 16 269, 76 копеек. Индексация произойдет автоматически.

Также вдвое увеличится фиксированная выплата у граждан, получивших I группу инвалидности. При этом никакие справки подавать для этого не нужно, отметила Бессараб.



"Путем межведомственного взаимодействия в электронном виде все эти сведения поступают в Фонд социального страхования, и он сразу выдает соответствующее решение", – пояснила она.

Следующее массовое повышение пенсий произойдет с 1 января 2025 года: страховая увеличится на 7,3% и составит в среднем порядка 24 000 рублей. Но некоторые граждане смогут получить ее уже в конце декабря 2024-го, отметила Бессараб.

"Большинство российских пенсионеров получают выплаты в период с 3 по 8 января. В связи с тем, что эти дни выпадают на праздничные, проиндексированную пенсию переведут в конце декабря", – указала парламентарий.

Ранее Светлана Бессараб рассказала, что в 2025 году у россиян есть право разово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Воспользоваться им могут женщины от 55 и мужчины старше 60 лет. По словам парламентария, для начисления средств необходимо подать заявление в Социальном фонде РФ, на портале Госуслуг или обратиться в негосударственный пенсионный фонд (НПФ), если накопления формировались там.