Более 689 млрд руб предусмотрено в бюджете Москвы на соцподдержку в 2025 году

Фото: depositphotos/Keola

Свыше 689 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Москвы на развитие систем соцподдержки и образования, повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы и поддержку участников СВО в 2025 году.

Так, 2,8 триллиона рублей пойдут на здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие подобные мероприятия. Если же учитывать оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС, то сумма вырастет до почти 3,3 триллиона рублей, то есть общий рост расходов соцнаправленности составит 13,8%.

Еще часть бюджета пойдет на доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте, оплату ЖКХ, а также лекарственное обеспечение. Например, с 1 января 2025 года на 5,5% проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.

Всего на пенсии неработающим пенсионерам выделили 177,7 миллиарда рублей, старшему поколению – 202,4 миллиарда, семьям с детьми – 92,8 миллиарда.

Помимо этого, на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и области направят свыше 186 миллиардов рублей.

Льготные лекарства, медизделия и специальное лечебное питание займут около 62 миллиардов рублей из проекта бюджета. При этом москвичам, страдающим различными редкими и угрожающими жизни заболеваниями, в полном объеме предоставят самые современные и эффективные препараты.

В свою очередь, на льготы на оплату ЖКХ отдельным категориям граждан хотят направить 32,6 миллиарда рублей, субсидии же в этой сфере семьям с невысоким уровнем дохода составят 22,4 миллиарда.

Тем временем важной частью бюджета остается поддержка участников СВО и членов их семей. Правительство предоставит им ежемесячное пособие на ребенка без учета имущественного положения семьи.

Кроме того, семьи освободят от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования. Поддержка также включит в себя помощь с устройством в детские сады, школы рядом с домом и при необходимости в учреждения соцзащиты.

До 2027 года в столице продолжится реализация программы модернизации московского здравоохранения, в рамках которой пройдет обновление инфраструктуры медучреждений и качественное улучшение всех видов помощи. Расходы бюджета в этом направлении вырастут на 8% – до 1,1 триллиона рублей с учетом средств ОМС.

В следующем году также планируется завершение программы комплексной реконструкции столичных поликлиник. Таким образом, у горожан в свободном доступе будут комфортная среда, необходимые специалисты, высокотехнологичное оборудование и современный дизайн в соответствующих помещениях.

Кроме того, подойдут к концу строительство новых корпусов онкологической больницы № 62, расположенной на территории центра "Сколково", и многопрофильного комплекса ДГКБ святого Владимира. Всего в период с 2025 по 2027 год планируется построить 31 объект здравоохранения с новым стандартом экстренной помощи. Его же внедрят в уже существующие медицинские учреждения.

Также продолжится модернизация сети женских консультаций по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. На все вышеперечисленные планы по этой сфере направят более 15 миллиардов рублей, а с учетом средств ОМС – около 36 миллиардов.

Развитие столичной системы образования потребует 649,6 миллиарда рублей. Оно включит в себя реконструкцию школ, расширение сети предпрофессиональных классов всех направлений, предлагающих углубленную подготовку к различным будущим профессиям, а также создание условий для обучения в них в каждом районе Москвы. Помимо этого, власти продолжат реализацию проекта подготовки к ЕГЭ.

При этом появятся и новые образовательные программы, разработанные с учетом практико-ориентированного подхода, в котором примут участие работодатели и профессиональные ассоциации. Например, студенты смогут посещать учебные площадки рядом с предприятиями – потенциальными работодателями. Продолжая популяризацию среднего профессионального образования, в 2025–2027 годах столица значительно увеличит прием в городские колледжи.

Для привлечения еще большего потока в соответствующие учреждения в 2025-м в Москве впервые введут грантовую поддержку колледжам за высокие результаты обучения студентов. Они будут направляться на поощрение педагогов и мастеров производственного обучения.

Учителя, в свою очередь, смогут рассчитывать на дополнительные выплаты за классное руководство и надбавку за работу с электронными технологиями проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Также участие в проекте по подготовке учеников к ЕГЭ будет отмечаться отдельными денежными вознаграждениями, которые будут зависеть от учебной нагрузки и достигнутых результатов.

Помимо этого, столичные власти продолжат выделять гранты за разработку электронных образовательных материалов для МЭШ, например за электронные учебные пособия, сценарии, темы, а также тесты по функциональной грамотности, востребованные педагогами и школьниками.

Между тем в рамках закона, принятого Мосгордумой, в 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 миллиарда рублей.

В 2026 году доходы – 5,4 триллиона рублей, расходы – 5,8 триллиона рублей, дефицит – около 353,1 миллиарда рублей. В 2027 году доходы – 5,8 триллиона рублей, расходы – 5,9 триллиона рублей, дефицит – почти 144,6 миллиарда рублей.