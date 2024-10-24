ГД приняла в I чтении проект бюджета федерального фонда ОМС на 2025–2027 годы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в I чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Общий объем доходов бюджета фонда планируется на 2025 год в сумме 4,339 триллиона рублей, на 2026 год – 4,777 триллиона и на 2027-й – 5,161 триллиона.

При этом в следующем году размер страховых взносов на ОМС и налоговых доходов увеличится по сравнению с предыдущим на 17%, то есть на 551,5 миллиарда рублей. В 2026 году рост предполагается на 10,6% (на 404 миллиарда), а в 2027-м – на 8,5% (359,2 миллиарда).

Основным источником доходов бюджета фонда являются взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2025 году 86,5%, в 2026 году – 86,9%, в 2027-м – 87,3%. Помимо этого, в бюджете предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2025 год в размере 537,4 миллиарда рублей, на 2026 год – 571,3 миллиарда и на 2027-й – 596,2 миллиарда.

Ранее об увеличении расходов на 8% на развитие столичной системы здравоохранения заявил Сергей Собянин. По его словам, на эти цели планируют выделить 1,1 триллиона рублей с учетом ОМС. Власти города поставили задачу создать новый каркас амбулаторной и стационарной медпомощи к концу 2028 года. Кроме того, в планах построить больше комплексов НИИ скорой помощи имени Склифосовского и ГКБ имени Демихова.

