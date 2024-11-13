Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2025–2027 годы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.

В 2025 году доходы бюджета Москвы составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей, дефицит бюджета – менее 461,1 миллиарда рублей. В 2026 году доходы – 5,4 триллиона рублей, расходы – 5,8 триллиона рублей, дефицит – около 353,1 миллиарда рублей. В 2027 году доходы – 5,8 триллиона рублей, расходы – 5,9 триллиона рублей, дефицит – почти 144,6 миллиарда рублей.

Ассигнования на социальную поддержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие мероприятия составят половину расходов бюджета Москвы. В 2025 году – 2,8 триллиона рублей, а с учетом средств ОМС – 3,3 триллиона рублей.

На оказание мер социальной поддержки предусмотрено 690 миллиардов рублей, из них на выплату пособий и компенсаций в денежной форме – 374 миллиарда. Еще 316 миллиардов будет направлено на предоставление мер поддержки в натуральной форме.



Бюджет города позволит завершить реконструкции поликлиник и возвести 31 объект в сфере здравоохранения.



Будет построено 12 станций и 2 электродепо, 259 километров дорог и 48 путепроводов, мостов, эстакад. На карте метро появится новая Рублево-Архангельская линия.



В 2025 году проиндексируют размер социальных выплат на 5,5% и окажут комплексную поддержку участников СВО и членов их семей.



Бюджет даст возможность каждый год реконструировать до 100 учреждений образования, модернизировать систему предпрофессионального образования, возвести 4 крупных образовательных комплекса.



В промышленных зонах и особой экономической зоне "Технополис "Москва" будет продолжаться развитие инфраструктуры для размещения предприятий, занимающихся производством высокотехнологичных товаров.



В рамках программы реновации промышленных зон с привлечением инвесторов создадут современные городские кварталы с многофункциональным назначением. Продолжатся программы льготного кредитования, в том числе под залог интеллектуальной собственности, для поддержки инвестиционных проектов.



В проекте бюджета на выполнение государственной программы "Спорт Москвы" заложено 298,4 миллиарда рублей. К 2028 году доля жителей столицы, которые регулярно занимаются физической активностью, составит 62%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что проект бюджета Москвы был сформирован с учетом многих факторов, среди которых были и стратегические планы развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы города на срок до 2030 года.

Помимо стратегических планов, в основу бюджета столицы легли ожидаемые итоги исполнения бюджета 2024 года и базовый сценарий прогноза социально-экономического развития города на ближайшие три года.

