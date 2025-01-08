Депутат Чаплин сообщил о четырех индексациях пенсий в течение двух лет

Фото: 123RF/yli1525743

В России в ближайшие два года планируется провести еще 4 индексации пенсий. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия").

"В 2026 предвидятся две индексации: на 4,5% с 1 февраля и 5,5% с 1 апреля. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1% соответственно", – приводит его слова РИА Новости.

С января 2025 года в России повысят не только пенсии, но и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также прожиточный минимум. Так, например, МРОТ вырастет на 16,6% – до 22 440 рублей. Таким образом, с 1 января месячный оклад сотрудника на полной ставке не может быть меньше этой цифры, подчеркивала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

