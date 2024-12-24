Альтернатива вкладам появится у россиян с 1 января

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Альтернатива вкладам – долевое страхование жизни – появится у россиян с 1 января. Однако, по словам доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова Марии Ермиловой, доходы в таком случае не гарантированны, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Суть нового инструмента заключается в том, что человек подписывает договор со страховщиком и регулярно делает взносы, одна часть будет покрывать риски, а другая – инвестируется и приумножается, объяснила специалист.

"Часть денег можно будет востребовать при наступлении страхового случая. Если он не наступит, то все накопленные деньги и заработанные на этом капитале дополнительные средства будут переданы клиенту в конце срока", – уточнила Ермилова.

При этом важно обращать внимание на доходность – это будут ПИФы или ПАИ. В случае ДСЖ клиент постоянно вносит новые средства, что, например, не предусмотрено во вкладах, где % начисляется от изначальной суммы, отметила эксперт.

У каждого из этих инструментов есть свои преимущества и недостатки. При желании отложить деньги на долгий срок можно выбрать долевое страхование, но следует учитывать риски, добавила Ермилова. Они касаются доходов от инвестирования средств – обстановка на рынке постоянно меняется, и к этому следует быть готовым, резюмировала она.

Между тем в России возросла популярность накопительного страхования жизни (НСЖ). Взносы в апреле – июне 2024 года выросли на 105% и составили 168 миллиардов рублей.

Среди клиентов НСЖ 44% – накапливают на образование детей, а 26% – формируют финансовую подушку безопасности. Еще 25% граждан планируют получить средства на пенсии и 13% – откладывают на медицинские расходы. При этом многие клиенты имеют кредиты, которые необходимо защищать.

