Эксперт Колядов: в РФ популярность накопительного страхования жизни поднялась в два раза

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В России возросла популярность накопительного страхования жизни (НСЖ). Взносы в апреле – июне 2024 года выросли на 105% и составили 168 миллиардов рублей, рассказал в беседе с "Газетой.ру" руководитель по работе с физлицами одной страховой компании Максим Колядов.

По его словам, среди клиентов НСЖ 44% накапливают на образование детей, а 26% формируют финансовую подушку безопасности. Еще 25% граждан планируют получить средства на пенсии и 13% – откладывают на медицинские расходы.

При этом, подчеркнул Колядов, многие клиенты имеют кредиты, которые необходимо защищать.

"В условиях повышения ключевой ставки мы отмечаем растущий интерес граждан к накоплениям и инвестициям", – заключил эксперт.

Сборы в сфере некредитного страхования жизни также достигли рекордных 260 миллиардов рублей, показав рост почти на 50% к предыдущему кварталу. В период с апреля по июнь объем страховых премий вырос более чем на 30% , добавил Колядов.

Между тем в конце августа кабмин внес в Госдуму на рассмотрение законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до 22,5 года. Как отметили авторы проекта, закон не повлечет за собой дополнительных расходов за счет средств федерального бюджета и бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.