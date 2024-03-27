В РФ могут сделать обязательным страхование ответственности владельцев массовых объектов

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Владельцев объектов, в которых бывает массовое скопление людей, могут принудить к страхованию ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу посетителей. Об этом сообщает газета "Известия".

В Госдуме после теракта в "Крокус Сити Холле" обсуждается несколько мер поддержки пострадавших от различных чрезвычайных происшествий в местах массового скопления людей, таких как культурные учреждения и торговые центры. Об этом рассказал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

Одной из подобных мер является введение обязательного страхование ответственности за причинение ущерба жизни и здоровью посетителей объектов массового скопления людей. На данный момент в законодательстве нет конкретных параметров компенсации пострадавшим.

Аксаков подчеркнул, что подобные меры необходимо тщательно просчитать, чтобы расходы на страхование не отразились на ценах для конечного потребителя.

Центробанк выступил с поддержкой инициативы. Там сообщили, что механизм страхования гражданской ответственности собственников может стать одним из инструментов финансовой защиты людей и заявили о готовности принять участие в его разработке.

В Минфине отметили, что данный вопрос обсуждается.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники начали стрельбу по людям, а после подожгли здание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, а еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 гражданина пострадали.