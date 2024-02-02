Россиянам рассказали, как вернуть деньги за страховку по ипотеке

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У россиян есть возможность вернуть деньги, выплаченные за страховку по ипотечному кредиту. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

"От договора можно отказаться, когда заемщик стал застрахованным лицом: страхование жизни, здоровья от несчастных случаев, потери трудоспособности. Но нужно внимательно изучить кредитный договор, так как там может быть прописано, что при отказе от страховки банк может повысить процентную ставку", – объяснил он.

По его словам, заявление на возврат можно оформить в течение 30 дней. Если документы были заполнены правильно, деньги вернут в ближайшую неделю, резюмировал парламентарий.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что самой популярной программой по выдаче ипотеки в прошлом году стала "Семейная ипотека".

По его словам, за 2023 год было предоставлено порядка 7 миллионов кредитов по ипотеке. При этом из этого количества примерно 2,4 миллиона были выделены по льготным программам. Как он утверждает, такие показатели в 1,5 раза превышают данные 2022 года.



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