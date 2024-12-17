"Коммерсант": крупнейшие российские банки поднимают ставки по вкладам

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Крупнейшие российские банки поднимают ставки по вкладам накануне заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке, которая, по мнению многих аналитиков, будет повышена до 23%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Так, с 17 декабря ВТБ поднимает ставки по краткосрочным рублевым вкладам. Для новых клиентов максимальная ставка повысится до 23,7% годовых (на три месяца) и до 24% годовых (на шесть месяцев). Для текущих клиентов максимальная ставка составит 22,7% годовых (на три месяца) и 23% годовых (на шесть месяцев).

Также ставки по накопительным счетам увеличил Сбербанк – до 18% годовых. Правда, лишь на первые три месяца и при выполнении определенных условий. Максимальная ставка по вкладам составила 22,5% годовых при размещении на шесть месяцев суммы свыше одного миллиона рублей и выполнения ряда условий.

В свою очередь, Альфа-Банк поднял ставки для тех клиентов, у кого не было до этого вкладов или накопительных счетов. Банк повысили ставку до 24% годовых по депозитам на сроки девять месяцев, один год и три года, а также по накопительным счетам. Это условия для тех клиентов, у кого не было вкладов или накопительных счетов, и для тех, кто не хранил в последнее время средства в банке.

Ранее СМИ заявили, что российские банки начали сокращение лимитов по кредитным картам. Клиенты жаловались, что возможные суммы займа на их счетах оказались снижены в несколько раз без какого-либо предупреждения. Некоторым пользователям подобных карт, которые давно не использовали их, даже могли их аннулировать, указывали журналисты.