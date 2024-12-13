"Известия": банки стали поднимать ставки до 100 процентов по ипотечным продуктам

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Банки в условиях высокой ключевой ставки стали искусственно замедлять выдачи жилищных кредитов, выдавая дополнительную часть кредита к льготной программе под крайне большие проценты. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, пишет газета "Известия".

"Мы с коллегами из ЦБ боремся с такими случаями. Мы смотрим, чтобы не было недобросовестных практик. Нам не нравятся экстремальные практики, когда рыночная часть ипотеки выдается под 100%, а льготная по 6%", – заявил он.

В пресс-службе Центробанка подтвердили, что подобные случаи в последнее время действительно распространились. Там сообщили, что некоторые банки применяют крайне высокую ставку к рыночной части кредита, выданного в рамках комбо-программ с господдержкой. Кроме того, банки стали добавлять дополнительные комиссии и повышать первоначальный взнос.

Экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе разъяснила, что заемщики используют подобный инструмент, когда стоимость приобретаемого жилья превышает максимальную сумму, доступную по льготной программе.

Эксперт отметила, что средняя стоимость квартиры в Москве составляет порядка 20,3 миллиона рублей, тогда как максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в столице – 12 миллионов рублей. Из-за этого многим людям приходится оформлять подобный комбинированный жилищный кредит.

В материале отмечается, что в большинстве случае банки сами устанавливают порядок погашения и не дают клиенту выбирать, какую часть ссуды выплачивать первой. Таким образом заемщики не могут погасить сперва ту часть суммы, что выдается по крайне завышенной ставке.

Чебесков считает, что сложность с описанными негативными практиками банков временная и проблема уйдет через несколько месяцев. Эксперты также ожидают улучшения ситуации на рынке по мере снижения ключевой ставки ЦБ.

Ранее сообщалось, что доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья составила более 90%. Это говорит о том, что сейчас рынок практически живет за счет дотаций от государства, пояснил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. В министерстве считают, что оптимальная доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке должна составлять 25%.