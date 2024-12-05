Глава Минфина Силуанов: в 2025 году не будет проблем с "Семейной ипотекой"

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Никаких проблем с "Семейной ипотекой" в следующем году не будет. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Минфина подчеркнул, что в этом году проблемы с лимитами по "Семейной ипотеке" возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки Центробанка.

"Ставка выросла, потребовался дополнительный значительный ресурс. Общий объем средств <...> увеличился более чем в два раза в этом году и составил более триллиона рублей. <...> Это потребовало денег. Деньги большие. Потребовалось изыскание ресурсов", – объяснил Силуанов.

Ранее группа депутатов обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредита по "Семейной ипотеке". Соответствующая госпрограмма льготного жилищного кредитования доказала свою безусловную эффективность, однако сейчас она требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией, пояснили парламентарии.

Помимо этого, в России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год. Сегодня по программе действует общий лимит в размере 6,25 триллиона рублей, в том числе неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов рублей.