Путин потребовал сообщать о лимитах по "Семейной ипотеке"

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Владимир Путин возмутился, что людей не предупредили о наличии лимитов по "Семейной ипотеке", и потребовал честно информировать граждан обо всех условиях льготной программы.

"Вот мы говорим об ипотеке, "Семейной ипотеке" – 2%, замечательно, сохранили. Но никто не знает о том, что есть какие-то лимиты, оказывается. <...> Я понимаю, что надо бороться с инфляцией. Это ясно. Ну так по-честному надо сказать", – пояснил свою позицию президент на совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Российский лидер считает, нельзя скрывать что-либо от граждан, чтобы потом они не столкнулись с неожиданными "сюрпризами".

Также глава государства указал на рекордные показатели по жилью в стране. По словам Путина, таких результатов не было даже в Советском Союзе.

"Мы знаем, какие результаты у нас по жилью достигнуты – ну, рекордные просто. Никогда ничего подобного не было раньше <...> а у нас есть", – отметил лидер РФ.

Между тем группа депутатов обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредита по "Семейной ипотеке". Соответствующая госпрограмма льготного жилищного кредитования доказала свою безусловную эффективность, однако сейчас она требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией, пояснили парламентарии.

Помимо этого, в России на 2,4 триллиона рублей увеличат лимит для банков в рамках "Семейной ипотеки" на 2025 год. Сегодня по программе действует общий лимит в размере 6,25 триллиона рублей, в том числе неиспользованный банками лимит в 390 миллиардов рублей.