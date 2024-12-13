Эксперт Радченко оценила заявление Минфина о намеренном замедлении выдачи ипотеки банками

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Заявление Минфина РФ о намеренном замедлении выдачи ипотеки банками является предупреждением для граждан, чтобы их обезопасить, считает президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

"Граждане будьте бдительны, когда вы приходите в банк и думаете, что вы получите сейчас ипотеку под 6%, так вот, вас нахлобучат ставкой под 100%", – пояснила она в эфире радио КП.

Радченко также поддержала решение рассказывать о том, какие практики сейчас существуют у банкиров с целью извлечь максимальную прибыль у наивных граждан. По ее словам, застройщики и банкиры сейчас находятся в "зависимости" от сверхприбыли, которую получали до того, как правительство не остановило "вакханалию" с ключевой ставкой.

Отмена льготной ипотеки на новостройки привела к падению продаж и, соответственно, прибыли у банков и девелоперов. По прогнозам эксперта, такие последствия могут спровоцировать массовые дефолты.

Радченко пояснила, что раньше девелоперы брали деньги напрямую у граждан, а сейчас банки являются «прокладкой». Такой механизм называется проектным финансированием и своеобразным тестом на вменяемость.

"Вот если ты заемщик, у тебя все хорошо с головой <...> и тебе все объяснили, что рыночная ставка будет 50%, а вот эти 12 миллионов для Москвы и 6 миллионов для региона под 6% – ты понимаешь ответственность? Если человек говорит "я все равно хочу", то я бы на месте банков тоже задумалась", – сказала эксперт.

Она призвала граждан копить деньги на депозитах и снимать жилье, пока рынок не придет в себя. Так как за каждый взятый кредит по льготной ипотеке федеральный бюджет добавлял разницу между рыночной ставкой и 6%.

"А эту разницу добавляем в бюджет мы с вами – налогоплательщики. И эта разница не пойдет на экономику, учителям, врачам, пенсионерам – она уйдет девелоперам и банкам", – подытожила Радченко.

Ранее сообщалось, что доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке жилья составила более 90%. Это говорит о том, что сейчас рынок практически живет за счет дотаций от государства, пояснил директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев. В министерстве считают, что оптимальная доля льготных программ в выдачах ипотеки на первичном рынке должна составлять 25%.