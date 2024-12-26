Эксперт Дайнеко: увеличение МРОТ потребует пересмотра зарплат

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После увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году работодателю, возможно, потребуется пересмотреть заработные платы сотрудников, заявила эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко в разговоре с агентством "Прайм".

С 1 января 2025 года МРОТ вырастет на 16,6% и достигнет 22 440 рублей. Оплата труда за месяц при условии полной занятости не может быть меньше установленного минимального размера оплаты труда, объяснила эксперт.

Однако МРОТ – это не только базовая ставка, ниже которой работодатель не может платить своим сотрудникам. От его размера зависят объемы пособий по временной нетрудоспособности, социальных выплат, налогов и штрафов, а также других платежей.

Если пересмотра размера зарплаты и других выплат не происходит, а сотрудник работает полный рабочий день, он может потребовать повышения. Отказ может повлечь штраф от трудовой инспекции и обязательство устранить нарушение, сообщила Дайнеко.

Между тем член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб раскритиковала предложение об обязательной выплате 13-й зарплаты.

По ее словам, идея нереализуема, так как государство не может навязывать конкретные условия для работы внебюджетным организациям. Кроме того, не у всех компаний может хватить средств на 13-ю зарплату, если сделать ее обязательной.