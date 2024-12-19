Путин сообщил, что зарплаты россиян выросли на 9% в реальном выражении

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Заработная плата граждан РФ выросла в этом году на 9% в реальном выражении. Об этом сообщил Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

"Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции", – указал глава государства.

Кроме того, по его словам, выросли и доходы россиян. В целом президент РФ охарактеризовал ситуацию с зарплатами населения как стабильную и надежную.

Ранее финансист Анастасия Моргунова рассказала, что система расчета зарплат в России изменится в 2025 году. С января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет привязан к медианной зарплате.

Специалист напомнила, что индексация МРОТ проводится ежегодно. Сейчас он равен 19 242 рублям. Подразумевается, что в 2025 году показатель прибавит 3 198 рублей и достигнет 22 440 рублей.

Другое предстоящее изменение связано с налогами. Ставка по ним оказывает влияние на сумму, которая выдается на руки сотрудника. При этом размер налога на доходы физических лиц в 2025 году будет варьироваться от 13 до 22%.

