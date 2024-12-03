Экономист Ордов предположил рост зарплат россиян на 20% в 2025 году

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Абсолютный рост зарплат россиян может достигнуть 15–20% в 2025 году, рассказал в беседе с Москвой 24 директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

"В цифровой сфере зарплата, как правило, не связана с инфляцией, а связана со спросом на какие-то уникальные компетенции, знания специалистов. У них и без того неплохие заработные платы, но в условиях дефицита специалистов, конечно, за ними начинается такая охота, в хорошем смысле этого слова", – уверен Ордов.

При этом далеко не каждый работодатель может предлагать повышение зарплаты, не во всех фирмах считается нормой повышение оплаты труда в соответствии с инфляцией, отметил специалист.

Экономист подчеркнул, что начальник вряд ли будет поднимать зарплату просто так. Поэтому, считает он, вполне возможно сохранение зарплаты на предыдущем уровне, если человек будет занимать менее активную позицию.

"Здесь именно поиск новой работы, может быть, это может привести к подобного рода увеличению заработной платы", – рассказал Ордов.

Кроме того, в марте 2025 года в Трудовой кодекс РФ будет введено понятие наставничества в сфере труда, которое позволит некоторым сотрудникам получить надбавку за обучение новых работников. Ориентиром размера надбавки будет принятая на предприятии система оплаты труда.

