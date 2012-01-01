Экономист Ордов назвал самые востребованные профессии 2025 года

Дешевой рабочей силы на рынке труда не будет, сказано в прогнозе одного из сервисов по поиску работы на 2025 год. Вместе с экспертами разбирались, какие специальности будут особенно востребованы в ближайшем будущем и ждать ли роста зарплат.
Акцент на рабочую силу
Сотрудники всех специальностей будут востребованы на рынке труда в 2025 году – в основном из-за демографических проблем и сокращения иностранной рабочей силы. Такое предположение в беседе с Москвой 24 высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, наиболее остро в кадрах будет нуждаться сектор рабочих профессий.
Кроме того, остаются востребованными врачи, учителя, сотрудники детского и дошкольного образования и специалисты ЖКХ. Также в 2025 году работодатели по-прежнему будут заинтересованы в IT-специалистах, которые способны создавать новые продукты, добавил Сафонов.
В то же время директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов предположил, что из-за высокой ключевой ставки некоторые представители бизнеса могут оказаться на грани выживания, а это приведет к сокращению персонала и зарплат.
"Компании, которые после пандемии, санкций и ухода иностранных игроков увидели для себя новые ниши и подумали их занять, неожиданно столкнулись с недоступностью кредитных ресурсов. Это, конечно, приведет любую финансовую модель к грани банкротства", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.
Однако Ордов подчеркнул, что даже в случае сокращения сотрудники не останутся без предложений на рынке труда из-за рекордно низкой безработицы.
Мастер своего дела
Особенно в следующем году будут цениться сотрудники с навыками в области цифровизации, спрогнозировал Константин Ордов. Это тренд, который сохраняется в течение последних лет, объяснил экономист.
Эксперт Александр Сафонов добавил, что, кроме компетенций и навыков, которые во многом зависят от сферы труда, во всех случаях руководители обращают внимание на пунктуальность сотрудника и его включенность в процесс.
Зарплаты вырастут?
Резкого роста оплаты труда в следующем году россиянам ждать не стоит, уверен Александр Сафонов. По его оценке, работодатели будут ориентироваться на средние цифры по рынку.
Однако, по мнению Константина Ордова, в некоторых отраслях оклад может расти быстрее инфляции из-за нехватки кадров. Одна из них – цифровая.
"Здесь размер зарплат, как правило, не связан с уровнем инфляции: все зависит от спроса на компетенции, знания. В цифровой сфере и без того неплохие доходы, но в условиях дефицита специалистов за ними начинается охота. Для них это возможность существенно увеличить зарплату", – подчеркнул эксперт.
В среднем же, по его оценке, в 2025 году работодатели будут платить на 15–20% больше сегодняшних значений.