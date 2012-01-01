Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 15:31

Экономика
Главная / Истории /

Экономист Ордов назвал самые востребованные профессии 2025 года

Работник 2025 года: какие профессии будут востребованы в будущем

Дешевой рабочей силы на рынке труда не будет, сказано в прогнозе одного из сервисов по поиску работы на 2025 год. Вместе с экспертами разбирались, какие специальности будут особенно востребованы в ближайшем будущем и ждать ли роста зарплат.

Акцент на рабочую силу

Фото: 123RF/standrets

Сотрудники всех специальностей будут востребованы на рынке труда в 2025 году – в основном из-за демографических проблем и сокращения иностранной рабочей силы. Такое предположение в беседе с Москвой 24 высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, наиболее остро в кадрах будет нуждаться сектор рабочих профессий.

Это касается обрабатывающей промышленности: станочники, специалисты в области управления строительной техникой, сварщики, сборщики.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Кроме того, остаются востребованными врачи, учителя, сотрудники детского и дошкольного образования и специалисты ЖКХ. Также в 2025 году работодатели по-прежнему будут заинтересованы в IT-специалистах, которые способны создавать новые продукты, добавил Сафонов.

В то же время директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов предположил, что из-за высокой ключевой ставки некоторые представители бизнеса могут оказаться на грани выживания, а это приведет к сокращению персонала и зарплат.

"Компании, которые после пандемии, санкций и ухода иностранных игроков увидели для себя новые ниши и подумали их занять, неожиданно столкнулись с недоступностью кредитных ресурсов. Это, конечно, приведет любую финансовую модель к грани банкротства", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.

Однако Ордов подчеркнул, что даже в случае сокращения сотрудники не останутся без предложений на рынке труда из-за рекордно низкой безработицы.

Мастер своего дела

Фото: 123RF/pitinan

Особенно в следующем году будут цениться сотрудники с навыками в области цифровизации, спрогнозировал Константин Ордов. Это тренд, который сохраняется в течение последних лет, объяснил экономист.

Цифровые компании демонстрируют наибольшие темпы роста. Они формируют основной спрос на рынке труда, причем с весьма хорошими зарплатами. А дополнительная цифровая компетенция специалиста в любой профессии может создать ему конкурентные преимущества и привести к более высокому уровню оплаты труда.
Константин Ордов
директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук

Эксперт Александр Сафонов добавил, что, кроме компетенций и навыков, которые во многом зависят от сферы труда, во всех случаях руководители обращают внимание на пунктуальность сотрудника и его включенность в процесс.

Зарплаты вырастут?

Фото: depositphotos/AndreyBezuglov

Резкого роста оплаты труда в следующем году россиянам ждать не стоит, уверен Александр Сафонов. По его оценке, работодатели будут ориентироваться на средние цифры по рынку.

Плато увеличения зарплат мы прошли и дальше будем наблюдать только последовательную динамику в соответствии с уровнем инфляции. Какие-то всплески по отдельным профессиям мы вряд ли увидим.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Однако, по мнению Константина Ордова, в некоторых отраслях оклад может расти быстрее инфляции из-за нехватки кадров. Одна из них – цифровая.

"Здесь размер зарплат, как правило, не связан с уровнем инфляции: все зависит от спроса на компетенции, знания. В цифровой сфере и без того неплохие доходы, но в условиях дефицита специалистов за ними начинается охота. Для них это возможность существенно увеличить зарплату", – подчеркнул эксперт.

В среднем же, по его оценке, в 2025 году работодатели будут платить на 15–20% больше сегодняшних значений.

Читайте также


Шмакова Екатерина

экономикаобществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика