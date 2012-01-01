Экономист Ордов назвал самые востребованные профессии 2025 года

Дешевой рабочей силы на рынке труда не будет, сказано в прогнозе одного из сервисов по поиску работы на 2025 год. Вместе с экспертами разбирались, какие специальности будут особенно востребованы в ближайшем будущем и ждать ли роста зарплат.

Акцент на рабочую силу

Сотрудники всех специальностей будут востребованы на рынке труда в 2025 году – в основном из-за демографических проблем и сокращения иностранной рабочей силы. Такое предположение в беседе с Москвой 24 высказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По словам эксперта, наиболее остро в кадрах будет нуждаться сектор рабочих профессий.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Это касается обрабатывающей промышленности: станочники, специалисты в области управления строительной техникой, сварщики, сборщики.

Кроме того, остаются востребованными врачи, учителя, сотрудники детского и дошкольного образования и специалисты ЖКХ. Также в 2025 году работодатели по-прежнему будут заинтересованы в IT-специалистах, которые способны создавать новые продукты, добавил Сафонов.

В то же время директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов предположил, что из-за высокой ключевой ставки некоторые представители бизнеса могут оказаться на грани выживания, а это приведет к сокращению персонала и зарплат.

"Компании, которые после пандемии, санкций и ухода иностранных игроков увидели для себя новые ниши и подумали их занять, неожиданно столкнулись с недоступностью кредитных ресурсов. Это, конечно, приведет любую финансовую модель к грани банкротства", – объяснил эксперт в беседе с Москвой 24.

Однако Ордов подчеркнул, что даже в случае сокращения сотрудники не останутся без предложений на рынке труда из-за рекордно низкой безработицы.

Мастер своего дела

Особенно в следующем году будут цениться сотрудники с навыками в области цифровизации, спрогнозировал Константин Ордов. Это тренд, который сохраняется в течение последних лет, объяснил экономист.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Цифровые компании демонстрируют наибольшие темпы роста. Они формируют основной спрос на рынке труда, причем с весьма хорошими зарплатами. А дополнительная цифровая компетенция специалиста в любой профессии может создать ему конкурентные преимущества и привести к более высокому уровню оплаты труда.

Эксперт Александр Сафонов добавил, что, кроме компетенций и навыков, которые во многом зависят от сферы труда, во всех случаях руководители обращают внимание на пунктуальность сотрудника и его включенность в процесс.

Зарплаты вырастут?

Резкого роста оплаты труда в следующем году россиянам ждать не стоит, уверен Александр Сафонов. По его оценке, работодатели будут ориентироваться на средние цифры по рынку.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Плато увеличения зарплат мы прошли и дальше будем наблюдать только последовательную динамику в соответствии с уровнем инфляции. Какие-то всплески по отдельным профессиям мы вряд ли увидим.

Однако, по мнению Константина Ордова, в некоторых отраслях оклад может расти быстрее инфляции из-за нехватки кадров. Одна из них – цифровая.

"Здесь размер зарплат, как правило, не связан с уровнем инфляции: все зависит от спроса на компетенции, знания. В цифровой сфере и без того неплохие доходы, но в условиях дефицита специалистов за ними начинается охота. Для них это возможность существенно увеличить зарплату", – подчеркнул эксперт.

В среднем же, по его оценке, в 2025 году работодатели будут платить на 15–20% больше сегодняшних значений.

