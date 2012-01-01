HR-эксперт Кудрина: спрос на кассиров и работников складов вырастет в декабре на 25–40%

Эксперты рынка труда утверждают, что в преддверии новогодних праздников зарплаты в ряде сфер могут ощутимо вырасти. Рассказываем, на какие специальности в декабре будет большой спрос и сколько можно заработать.

Продажи

В декабре резко возрастает потребность в сотрудниках розничной торговли и логистики, рассказала Москве 24 трекер для бизнеса по HR-направлению, основатель HR-агентства Евгения Кудрина. По ее словам, продавцы-консультанты, кассиры, работники складов и особенно курьеры сталкиваются с колоссальным увеличением объемов работы.



Евгения Кудрина трекер для бизнеса по HR направлению, основатель HR-агентства Ожидаемый рост спроса в этих областях составляет от 25 до 40 процентов. А в отдельных сегментах, например в курьерской доставке продуктов, может достигать и 50 процентов.

По словам эксперта, если сегодня средняя зарплата продавца-консультанта в Москве варьируется от 70 до 120 тысяч рублей в месяц, то в декабре эта сумма может вырасти на 20–30%. Большую часть надбавки сотрудники получают за сверхурочную работу и выполнение высоких показателей продаж.

"Курьеры, чьи средние зарплаты колеблются от 100 до 170 тысяч рублей, могут рассчитывать на повышение оплаты в пределах 25–40 процентов за счет увеличения количества заказов и повышения почасовой ставки", – заметила Кудрина.

Кроме того, в предпраздничный период растет спрос и на сотрудников службы поддержки клиентов, особенно в онлайн-магазинах. Как заметила в беседе с Москвой 24 независимый HR-специалист Зулия Лоикова, это связано с увеличением числа покупок и заказов.

По словам специалиста, работники службы поддержки сегодня получают в среднем от 70 до 80 тысяч рублей, а в декабре зарплаты растут на 10–15% из-за объема запросов.

Event и декораторы

Параллельно наблюдается повышенный спрос на специалистов сферы услуг: например, в декабре особенно востребованы event-менеджеры.



Евгения Кудрина трекер для бизнеса по HR направлению, основатель HR-агентства Правда, в этом секторе, где средний уровень зарплат составляет от 80 до 150 тысяч рублей, рост может быть менее выражен – около 10–15 процентов, так как заработок часто зависит от количества проектов.

В свою очередь, HR-специалист Зулия Лоикова заметила, что спросом в декабре пользуются праздничные декораторы – специалистов заказывают для украшения ресторанов, гостиниц, торговых центров.

"Их также приглашают украшать дома, квартиры, свои помещения к праздникам. Это тоже создает спрос на декораторов", – объяснила она.

В среднем декораторы зарабатывают от 80 до 100 тысяч рублей в месяц, но в декабре их заработок может вырасти на 25–30%.

Неплохо в последнем месяце года и в праздники зарабатывают и работники ресторанов, кафе, гостиниц. В праздничный период компании специально набирают новых людей, чтобы распределить нагрузку, заметила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-специалист Обычно нижняя граница – 60–80 тысяч месяц, включая чаевые. А в декабре доход может увеличиться на 30–40 процентов из-за потока клиентов и "чая".

Эксперт заметила, что все цифры ориентировочные, они могут меняться в зависимости от местоположения, конкретных условий рынка труда.

Финансы

Спрос на финансовых специалистов тоже стремительно растет в декабре – до 40–60%. Это объясняется тем, что компаниям важно закрыть год и составить отчеты.

"Бухгалтеры, аудиторы, аналитики и специалисты по управлению финансами оказываются под колоссальным давлением, связанным с закрытием годового финансового цикла, составлением отчетности и планированием бюджета на следующий год", – рассказала Евгения Кудрина.

Сегодня такие работники в среднем зарабатывают от 90 до 180 тысяч рублей в месяц, но в декабре могут рассчитывать на увеличение дохода на 10–15 за счет сверхурочных и бонусов, подчеркнула специалист.

Подработка

В преддверии Нового года на рынке труда появляется также множество вариантов подработки. Россиянам предлагают временно устроиться курьером, промоутером или Дедом Морозом, а зарплата на таких подработках зависит от вида деятельности, объема работы и стажа.



Евгения Кудрина трекер для бизнеса по HR направлению, основатель HR-агентства Работа Деда Мороза или Снегурочки может принести от трех до пяти тысяч рублей за выступление, раздача рекламных материалов – от полутора до трех тысяч рублей за день, а работа курьером на временной основе – от двух до пяти тысяч рублей за смену.

Зулия Лоикова, в свою очередь, предложила обратить внимание и на подработки в сфере продажи подарков, сувениров, выпечки. А кто-то в праздники зарабатывает на уборке помещений, помощи по хозяйству, так как многие ищут помощь перед праздниками.

"Еще спрос есть на виртуальных помощников. Компании, предприниматели нанимают временных сотрудников для выполнения административных задач, ведения соцсетей на время праздников и перед ними, поскольку основной состав может уйти в отпуск, кто-то уезжает либо перегружен другими задачами", – добавила она.

В заключение специалисты напомнили, что предлагать свои услуги для подработок можно в социальных сетях или через знакомых. Однако важно проверять надежность работодателя и оформлять договор, чтобы избежать возможных проблем с выплатой.