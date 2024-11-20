Эксперт Ситникова: с 1 марта работники могут получать надбавку за наставничество

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В марте 2025 года в Трудовой кодекс РФ будет введено понятие наставничества в сфере труда, которое позволит некоторым сотрудникам получить надбавку за обучение новых работников. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на менеджера подразделения налогового и правового консультирования Елену Ситникову.

По словам эксперта, после вступления в силу статьи 351.8 ТК РФ наставникам будет положена доплата в соответствии с нормативными актами предприятия.

В трудовом договоре сотрудника, помогающего новичкам в освоении профессии, будет указано содержание работы, ее форма, а также размер и условия выплат. Ориентиром размера надбавки будет принятая на предприятии система оплаты труда, отметила Ситникова.

Ранее замглавы Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Елена Рыбакова назвала условия для выплаты новогодней премии. По ее словам, закон не обязывает работодателей выплачивать сотрудникам новогоднюю премию – основание для этого определяет сам руководитель.

Работодатель может учитывать индивидуальные или коллективные результаты труда, отсутствие дисциплинарных проступков, производственные успехи, выполнение особых заданий и так далее. Кроме того, в организации может быть разработана балльная система.