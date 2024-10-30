Более 70% россиян предпочитают премию вместо новогоднего корпоратива

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Работающие россияне предпочли бы получить премию вместо новогоднего корпоратива. Такую альтернативу выбрали 74% участников опроса, пишет RT.

Согласно результатам исследования, только 19% работающих россиян выберут корпоратив. При этом 21% респондентов устроила бы премия до 10 тысяч рублей, а 20% согласны на премию от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Еще 3% устроила бы любая премия.

"Каждому шестому нужно от 30 до 50 тысяч рублей. Каждому пятому – от 50 до 100 тысяч рублей, каждому восьмому – от 100 до 200 тысяч рублей. 6% мечтают о сумме свыше 200 тысяч. Средняя сумма – 60 тысяч рублей", – рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что около 74% россиян хотят отдыхать три дня в неделю. При этом почти каждого пятого (18%) устраивает его график и выходных для него достаточно. Еще 3% респондентов заявили, что выходных и праздничных дней в году очень много.

Между тем новогодние праздники в России продлятся 11 дней, с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025 года. В следующем году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, в связи с этим их решено перенести на 2 мая и 31 декабря соответственно.