Депутат Антропенко призвал ограничить гонорары звезд за новогодние выступления

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Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть гонорары артистов эстрады в преддверии съемок новогодних огоньков, сообщает РИА Новости.

По его словам, недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.

Парламентарий отметил, что в последнее время на его встречах с гражданами все чаще возникает вопрос о корректности проведения развлекательных мероприятий в период СВО. При этом он подчеркнул, что государственные праздники и Новый год – это события, объединяющие всех и поднимающие общий дух и веру. То же касается мероприятий для вынужденных беженцев и детей. Они просто необходимы, считает депутат.

В конце прошлого года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал изымать часть гонорара у не поддержавших спецоперацию артистов. Бородин заявил о необходимости перечислять изъятые деньги на благотворительность или нужды ВС России.

Он отмечал, что мера будет особенно актуальна перед Новым годом, когда многие артисты приедут в РФ, чтобы заработать на корпоративах. Он обратил внимание, что многие звезды никак не поддержали свою страну. Бородин заявил, что такое поведение является предательским. Он объяснил, что речь идет об артистах с российским гражданством, которые уехали из РФ после начала СВО.