В России предложили изымать часть гонорара у не поддержавших СВО артистов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили изымать часть гонорара у не поддержавших спецоперацию артистов. С такой инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает News.ru.

Соответствующее предложение он отправил главе Минкульта РФ Ольге Любимовой. В обращении Бородин говорит о необходимости перечислять изъятые деньги на благотворительность или нужды ВС России.

По его мнению, мера будет особенно актуальна перед Новым годом, когда многие артисты приедут в РФ, чтобы заработать на корпоративах. Бородин уточнил, что среди таких звезд будут и Кристина Орбакайте, и Валерий Леонтьев, и Александр Ревва.

Он обратил внимание, что многие звезды никак не поддержали свою страну. Бородин заявил, что такое поведение является предательским. Он объяснил, что речь идет об артистах с российским гражданством, которые уехали из РФ после начала спецоперации.

"Необходимо обязать выплачивать из своего гонорара от 10 до 15% в счет российских добровольческих отрядов, участвующих в СВО, либо на благотворительные цели", – резюмировал он.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что покинувшие Россию деятели культуры могут изменить свою позицию, признать ошибку и вернуться.

Она выразила надежду на то, что артисты подумали о принятом решении. По ее мнению, у них в настоящее время не хватает смелости признать свою ошибку. Голикова добавила, что "признание того, что ты ошибся, отличает человека с высокой гражданской позицией".

До этого о возможном возвращения уехавших из РФ звезд говорил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что такие люди должны вызывать презрение.



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