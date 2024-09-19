Блогер Блиновская погасила 230 млн рублей из задолженности по налогам

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Блогер Елена Блиновская выплатила 230 миллионов рублей из общей задолженности по налогам. При этом общий размер долга составляет почти 908 миллионов рублей, рассказал юрист Иван Морозов.

"В настоящий момент осуществляются следующие действия по погашению задолженности: заключен договор купли-продажи квартиры, принадлежащей родителям Елены, на сумму 90 миллионов рублей", – приводит слова эксперта ТАСС.

По словам Морозова, на личных счетах Блиновской сейчас находится около 33 миллионов рублей, на которые наложен арест. Для снятия ареста и направления денег на ЕНС блогера адвокатами будет заявлено соответствующее ходатайство в рамках уголовного дела.

Ранее суд разрешил блогеру продать квартиру за 70 миллионов рублей для погашения долга, позже разрешение на продажу также было выдано и на другую квартиру. Средства от сделки автоматически переведутся налоговой на уплату долга Блиновской.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину в уклонении от налогов она признала в рамках заседания суда 30 августа. Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля следующего года.