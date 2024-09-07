Долг блогера Блиновской увеличился на 2 миллиона рублей

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Налоговая задолженность блогера Елены Блиновской выросла более чем на 2 миллиона рублей. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на сведения из открытых источников.

Долг блогера 2 сентября составлял 1 229 198 405,27 рубля, а 6 сентября он увеличился до 1 231 231 400 рублей.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину в уклонении от налогов она признала в рамках заседания суда 30 августа. Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля следующего года, а на ее имущество наложен арест.

