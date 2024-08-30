Суд отказался закрыть для прессы дело блогера Блиновской

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Савеловский суд Москвы отказался закрыть для прессы дело в отношении блогера Елены Блиновской, передает ТАСС.

Ходатайство о закрытии процесса поступило со стороны защиты. Суд отказал в его удовлетворении.

Ранее Блиновкая подала кассационную жалобу на отказ принять ее исковые требования к ФНС о снижении налогов, пени и штрафа на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Уже 14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Инстанция также приняла решение о продлении сроков наложенного на имущество блогера ареста.

