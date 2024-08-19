Юрист Морозов: средств от продажи имущества Блиновской хватит на закрытие долга

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суммы, которую блогер Елена Блиновская получит за продажу имущества, хватит для закрытия долга перед российской налоговой службой в рамках уголовного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Ивана Морозова.

Он подчеркнул, что в ходе процедуры банкротства существует возможность погасить задолженность в рамках уголовного дела за счет продажи имущества. По словам юриста, так Блиновская может закрыть долг в 918 миллионов рублей. Тем не менее выплатить таким образом общий долг перед налоговой службой, равный 1,2 миллиарда рублей, ей не удастся.

Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании себя банкротом, уже находясь в СИЗО.

К настоящему моменту она уже нашла покупателя на одну из своих квартир. За нее блогер может получить 90 миллионов рублей. Вторую недвижимость она уже продала, выручив по итогам этой сделки 70 миллионов рублей. После этого Блиновская приступила к попыткам снять арест с автомобилей Bentley и Lamborghini, мотоцикла Harley, моторной лодки, снегоболотохода и гидроцикла. Их она также планирует продать и направить полученные средства на погашение долга.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, тем самым уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

В отношении мужа Блиновской уголовное дело выделили в отдельное производство, так как ранее он был объявлен в федеральный розыск.

