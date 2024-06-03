Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Это следует из картотеки инстанции.

"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", – говорится в документе.

Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она собиралась уехать из РФ, но ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать.

В мае следователи разрешили запустить процедуру снятия ареста с активов и имущества блогера. Так, уже снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель. При этом блогер погасила уже более 140 миллионов рублей в качестве погашения ущерба.

Вместе с тем суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении ареста Блиновской до 26 июля.