03 июня, 10:53Шоу-бизнес
Блиновская подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Блогер Елена Блиновская подала в Арбитражный суд заявление о банкротстве. Это следует из картотеки инстанции.
"Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом", – говорится в документе.
Блиновскую задержали в апреле прошлого года на границе с Белоруссией. Она собиралась уехать из РФ, но ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.
В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать.
В мае следователи разрешили запустить процедуру снятия ареста с активов и имущества блогера. Так, уже снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель. При этом блогер погасила уже более 140 миллионов рублей в качестве погашения ущерба.
Вместе с тем суд признал законным решение Мосгорсуда о продлении ареста Блиновской до 26 июля.