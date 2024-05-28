Блиновская погасила более 140 млн рублей налоговых задолженностей

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом сообщил судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции, которого цитирует РИА Новости.

28 мая в Первом апелляционном суде общей юрисдикции рассматривается жалоба адвокатов блогера на продление срока ареста Блиновской. Защита настаивает на избрании меры пресечения блогеру в виде запрета определенных действий.

Адвокат Наталия Сальникова сообщила в суде, что следователи одобрили возможность запуска процедуры снятия ареста с активов и имущества блогера. Уже снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась покинуть РФ, но ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В тот же день Блиновским предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

