Адвокат Блиновской заявила, что с имущества блогера начали снимать арест

28 мая, 13:18Шоу-бизнес
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Следователи одобрили возможность запуска процедуры снятия ареста с активов и имущества блогера Елены Блиновской. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова в Первом апелляционном суде общей юрисдикции, где рассматривается жалоба на продление срока ареста Блиновской, передает ТАСС.
Адвокат заявила, что арест уже был снят с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже нашли покупателя. При этом средства пойдут в счет погашения ущерба в рамках уголовного дела о неуплате более 900 миллионов рублей налогов, а также о неправомерном обороте платежей, легализации средств и имущества, приобретенного преступным путем, в размере свыше 700 миллионов рублей.
Между тем защита настаивает на избрании меры пресечения блогеру в виде запрета определенных действий.
Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась покинуть РФ, но ее заподозрили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.
В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО до 26 апреля. Сейчас ей вменяют в вину статьи "Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору" и "Неправомерный оборот средств платежей".
В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В тот же день Блиновским предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.
СК РФ предъявил окончательное обвинение Елене и Алексею Блиновским