Апелляционный суд признал законным продление ареста блогеру Блиновской

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение Мосгорсуда о продлении до 26 июля срока ареста блогера Елены Блиновской. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил жалобу стороны защиты.

Ранее стало известно, что следователи разрешили запустить процедуру снятия ареста с активов и имущества блогера. Так, уже снят арест с одного из счетов отца Блиновской, а также с квартиры, на которую уже найден покупатель. При этом блогер погасила уже более 140 миллионов рублей в качестве погашения ущерба в рамках дела о неуплате налогов.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года на границе с Белоруссией. Она собиралась уехать из РФ, но ее уличили в использовании схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. В связи с этим ее обвинили в неуплате налогов и легализации средств.

В январе 2024 года суд ужесточил меру пресечения блогеру, отправив Блиновскую в СИЗО. В конце марта следствие обвинило Блиновскую и ее супруга Алексея в уклонении от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей. По данным СК РФ, 706 миллионов рублей супруги успели легализовать. В тот же день Блиновским предъявили расширенное обвинение в окончательной редакции.

