Защита Блиновской обжаловала решение о продлении ее ареста

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Сторона защиты Елены Блиновской, обвиняемой в налоговом преступлении, подала жалобу на решение продлить ей арест. Об этом заявила адвокат блогера Наталия Сальникова, передает ТАСС.

По ее словам, Мосгорсуд рассмотрит жалобу осенью, но не раньше середины сентября.

14 августа суд продлил срок содержания под стражей блогеру на шесть месяцев, до 2 февраля 2025 года. Суд также принял решение продлить сроки наложенного на имущество блогера ареста.

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа Алексея Блиновского и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей. В результате это привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставила в налоговую декларации с ложными сведениями, тем самым уклонившись от уплаты налогов в общей сумме свыше 906,6 миллиона рублей.

В отношении Блиновского уголовное дело выделили в отдельное производство, так как ранее он был объявлен в федеральный розыск.



12 августа сумма долга Блиновской увеличилась на 1,2 миллиона рублей. В итоге долг блогера составил более 1 миллиарда 221 миллиона рублей.