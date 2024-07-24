Адвокат Блиновской заявил об истечении срока давности по неуплате налогов

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Срок давности по вменяемой блогеру Елене Блиновской статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере истек 15 июля. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Булат Солтаханов.

В связи с этим адвокат заявил, что Блиновскую должны освободить от уголовной ответственности по данной статье. Солтаханов уточнил, что это решение может вынести как следователь, так и суд, когда будет рассматривать дело.

Блиновская и ее супруг Алексей фигурируют в деле о неуплате свыше 900 миллионов рублей налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму в размере более 700 миллионов рублей. В конце марта им предъявили расширенное обвинение в последней редакции.

В июне супруга Блиновской объявили в розыск. Причиной стала его неявка к следователю. При этом данное дело вынесли в отдельное производство, так как он находится в зоне СВО.

Блиновская внесла в общей сложности уже 230 286 500 рублей в качестве погашения долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму задолженности до 677 665 000 рублей. Юрист Иван Морозов подчеркнул, что в эту сумму не входят пени и штрафы. Вместе с ними размер долга может превышать 1 миллиард рублей.

