Блогер Блиновская не прокомментировала сообщения о задержании своего мужа

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов и отмывании денег, не стала комментировать информацию о задержании своего супруга Алексея в зоне спецоперации, передает ТАСС.

В Савеловском суде Москвы 12 сентября рассматривалось дело блогера. Блиновская шла по коридору в зал суда, сопровождаемая несколькими полицейскими. На многочисленные вопросы о своем муже она не ответила.

В свою очередь, адвокат блогера Наталья Сальникова назвала сообщения о задержании Блиновского фейком.

"Это фейк. Зачем провокационные вопросы ей задавать? Информация о задержании Алексея – это неправда", – заявила Сальникова.

Ранее СМИ писали, что Блиновского задержали в зоне СВО. Однако бывший адвокат Эльман Пашаев опроверг это.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении блогера Блиновской 6 августа. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по ее делу.

По версии следователей, блогер при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Тогда она снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля следующего года. На ее имущество наложен арест.

Между тем возбужденное против мужа Блиновской дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он объявлен в федеральный розыск. Причина – неявка к следователю.