РИА Новости: мужа блогера Блиновской задержали в зоне СВО

Фото: ТАСС/пресс-служба Пресненского суда

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей задержан в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили РИА Новости источники в полиции.

При этом деталей и причин задержания агентство не приводит.

Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Блиновской 6 августа. До этого столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее делу.

По версии следствия, Блиновская при пособничестве своего мужа и других людей заранее знала о том, что доход ее ИП превысил 150 миллионов рублей, что привело к утрате права на применение упрощенной системы налогообложения. Однако блогер снизила доходы, налоговую базу для исчисления налога, сумму НДФЛ и НДС, предоставив в налоговую декларации с ложными сведениями и уклонившись тем самым от уплаты налогов.

Свою вину в уклонении от налогов блогер признала. Блиновская будет находиться под стражей до 2 февраля следующего года, а на ее имущество наложен арест.

При этом дело, которое было возбуждено против Блиновского, выделили в отдельное производство из-за того, что в июне он был объявлен в федеральный розыск. Причиной стала его неявка к следователю.

