Суд взыскал с Киркорова по иску Успенской 90 000 рублей

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской о защите чести и достоинства к певцу Филиппу Киркорову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение суда.

"Взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей", – огласил решение судья.

Поводом для судебного разбирательства стало интервью, которое Киркоров дал телеканалу МУЗ-ТВ. В иске певица указывала, что против нее распространялись порочащие сведения, опубликованные в интервью с заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". В интервью Киркоров назвал ее "попрошайкой".

До этого столичный суд также частично удовлетворил иск Киркорова к Успенской о защите чести и достоинства, взыскав с нее около 280 000 рублей. Тогда певица назвала Киркорова "женоненавистником".

