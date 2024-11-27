Песков объяснил, почему рост подорожание доллара не отразится на россиянах

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Россияне получают зарплату в рублях, поэтому рост курса доллара на них не скажется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Life.ru.

"У нас львиная доля всех взаиморасчетов с Казахстаном осуществляется в рублях и в тенге, что вызывает наше удовлетворение", – сказал Песков во время встречи Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Между тем 27 ноября доллар поднялся до отметки 114,49 рубля. В то же время евро впервые с марта 2022 года превысил 120 рублей. Между тем за прошедший месяц курсы доллара и евро на "Форексе" продемонстрировали рост на 8,9 и 5,29% соответственно.