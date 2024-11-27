АТОР рекомендовала россиянам покупать доллары нового образца перед выездом за рубеж

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Российским туристам перед выездом за границу рекомендуется заранее купить доллары нового образца или иную конвертируемую в стране пребывания валюту. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Ранее агентство выяснило, что банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в турецких СМИ и соцсетях о большом количестве фальшивых купюр.

По словам Мурадяна, проблема с приемом старых долларов не имеет какого-то логического решения. США как страна, являющаяся эмитентом данного вида купюр, могла бы внести разъяснения, но продолжает молчать, уточнил собеседник. Вмешиваться в проблему, считает он, Штаты не собираются.

Ранее МВА-профессор Алексей Войлуков подтвердил, что российские туристы могут испытывать сложности при обмене долларов старого образца за рубежом. Многие страны отказываются принимать такие банкноты или берут их по менее выгодному курсу.

В данный момент во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке отдают предпочтение только долларам нового образца.