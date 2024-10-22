Экономист Беляев: россияне могут обменять устаревшие доллары в других странах

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Россияне с долларами старого образца могут попытаться обменять их на новые купюры в других странах, рассказал в беседе с "Лентой.ру" экономист Михаил Беляев.

Как подчеркнул эксперт, по американскому законодательству старые доллары остаются актуальными.

"Так что можно попробовать обменять сбережения за пределами России, но здесь будет сразу две проблемы: во-первых, человек может потратить больше средств на саму поездку, во-вторых, – столкнуться с проблемами в банке ввиду своего гражданства", – сказал Беляев.

Экономист также предложил попытаться обменять деньги с дисконтом в России, однако он призвал остерегаться мошенников. Также можно обменять устаревшие доллары на евро в российских банках, хотя это будет сопряжено с финансовыми потерями.

Беляев отметил, что специфическая ситуация в стране позволяет банкам удерживать высокие проценты по вкладам. Такой тренд, считает он, может сохраниться на достаточно протяженном временном отрезке.

Ранее стало известно, что российские граждане столкнулись с проблемами в приеме наличных долларов в заграничных и отечественных банках, а также в пунктах обмена валют. По сообщениям экспертов, в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых других странах требуют доллары нового образца, которые также должны быть в идеальном состоянии.

При этом банки Турции заявили об отсутствии массовых проблем у россиян при обмене долларов. Речь шла о единичных случаях у туристов, в частности у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах.