АТОР предупредила о проблемах у туристов с обменом старых долларов за рубежом

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Российские граждане массово столкнулись с проблемами в приеме наличных долларов в заграничных и в отечественных банках, а также в пунктах обмена валют, передает "Российская газета" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Эксперты обратили внимание, что теперь в Турции, Египте, Таиланде, ОАЭ, Армении и некоторых других странах требуют доллары нового образца, которые также должны быть в идеальном состоянии, то есть без посторонних надписей, потертостей и пятен.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, эта проблема является "больной темой" для российских туристов. При этом он подчеркнул, что ни Минфин США, ни Федеральная резервная система не сообщали о каких-либо изменениях по данному вопросу, в том числе об отзыве из оборота долларов старого образца.

"Знаю случай, когда за рубежом у российского туриста согласились принять доллары старого образца в идеальном состоянии в банковской упаковке только с дисконтом в пять процентов", – поделился Мурадян.

Вице-президент АТОР отметил, что в этом году жалоб на сложности с наличными долларами стало в разы меньше по сравнению с 2023 годом, так как тогда эта ситуация стала для многих "неприятной неожиданностью". При этом непонятно, когда и как проблема сможет разрешиться, добавил Мурадян.

Ранее АТОР предупредила россиян о возможных проблемах на границе с загранпаспортами. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ожидается более тщательная проверка загранпаспортов. По их мнению, это связано с принятием поправок в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ и соответствующих нормативoв о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности.