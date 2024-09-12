Эксперт Ромашкин: отдых в новогодние праздники станет дороже на 20%

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В 2024 году стоимость отдыха в России на новогодних каникулах вырастет в среднем на 20–22% по сравнению с предыдущим годом. Повышение цены на зимний отдых связано с подорожанием отдельных составляющих отпуска, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в разговоре с "Интерфаксом".

По словам эксперта, стоимость аренды жилья выросла на 15–20%, а на транспорт – на 20–25%. Ромашкин также отметил, что рост зарплат персонала стал одной из причин увеличения стоимости отдыха.

"Это важный показатель для всех отраслей и для туризма тоже. Нам не хватает в отелях горничных, нам не хватает поваров, менеджеров на ресепшн. Соответственно, чтобы заполнить отель персоналом, нам надо платить больше, и это тоже отражается на цене путевки", – подчеркнул он.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе сообщил, что стоимость путешествий в целом действительно может вырасти в 2025 году.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что транспорт – самая дорогая составляющая путешествий.