Вице-президент РСТ Горин: стоимость туров по РФ подорожала на 10–15% в 2024 году

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Средняя стоимость туров по России увеличилась на 10–15% в 2024 году. Об этом Агентству "Москва" рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

Он также отметил, что спрос на путешествия внутри страны в зависимости от направления вырос на 10–15%.

"Средний чек в этом году на двоих на неделю, включая транспортные расходы, составляет от 90 до 120 тысяч рублей. Около 50–60% от этой суммы – это цена железнодорожного или авиационного билета, это очень большая доля", – пояснил Горин.

По его прогнозам, цена на путевки будет увеличиваться. Цены повысятся на процент инфляции, а при недостатке предложений и повышенного спроса стоимость может вырасти еще больше. Вице-президент РСТ напомнил, что при планировании путешествий нужно учитывать, что есть акции раннего бронирования, с помощью которых можно сэкономить от 10 до 20%.

Ранее россиянам рассказали о лучших туристических направлениях, где можно спастись от жары. Турагент Татьяна Сапронова назвала среди них Карелию, Мурманскую, Калининградскую области и Алтай.

Владимир Путин 12 июля подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок. Налог должен будет перечисляться в бюджет муниципалитета, в котором находится гостиница или иное место размещения.

По словам председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева, введение в РФ такого налога не вызовет резкого скачка цен на отели.