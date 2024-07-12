Путин подписал закон о введении туристического налога в России

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Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Этот документ был опубликован на портале правовой информации.

Данный налог будет отнесен к числу местных. Это означает, что муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения, а также размеры ставок.

В случае установления выплаты в определенном регионе налог должен будет перечисляться в бюджет муниципалитета, в котором находится гостиница или иное место размещения.

При этом налог не будет взиматься со стоимости услуг по проживанию для ряда категорий граждан. В их число были включены и участники специальной военной операции.

Подразумевается, что ставка налога будет увеличиваться постепенно. На начальной стадии в 2025 году она составит 1% от цены проживания в гостинице. Затем к ней будет прибавляться один процентный пункт в год вплоть до 2029 года. После его наступления и в дальнейшем максимальная ставка по туристическому налогу будет составлять 5%.

Между тем введение в России этого налога не приведет к резкому скачку цен на проживание в отелях, счел председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. Он напомнил, что в некоторых регионах страны уже тестируют курортный сбор. По словам депутата, эксперимент оказался успешным.