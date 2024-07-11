Депутат Тарбаев исключил резкий рост цен на отели из-за туристического налога

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Введение в России туристического налога не вызовет резкого скачка цен на отели, заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Он напомнил, что сейчас в некоторых регионах тестируют курортный сбор. По словам депутата, эксперимент оказался успешным. Только в 2023 году в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском крае собрали 1,5 миллиарда рублей. Средства направили на благоустройство и развитие туристической инфраструктуры в 15 муниципальных образованиях. Многие субъекты РФ захотели присоединиться к эксперименту, отметил Тарбаев.

Парламентарий уточнил, что депутаты и эксперты рассматривали разные варианты поддержки процесса создания туристической инфраструктуры. В результате выбрали туристический налог. Он будет взиматься с 2025 года, сообщает Life.ru.

Согласно поправками в Налоговый кодекс, "потолок" для налога составит 1% от стоимости номера. Введение плавающей ставки позволит избежать скачка цен на размещение, отметил депутат. Как показала практика, россияне готовы доплачивать некоторую сумму ради улучшения уровня сервиса и качества отдыха, заверил Тарбаев.

Туристический налог также поспособствует выводу из "серой зоны" средств размещения, которые оказывают соответствующие временные услуги, но не подпадают под государственный контроль. Это негативно сказывается на качестве услуг, получаемых туристами, подчеркнул депутат.

С введением туристического налога появится механизм двойного контроля, так как данная норма связана с другим законопроектом, предусматривающим введение обязательной классификации для большей части средств размещения. Взаимодействие двух норм позволит обеспечить должный уровень и безопасность российского туризма, заключил Тарбаев.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, разрешающий российским регионам вводить туристический налог, заменяющий курортный сбор, с 2025 года. Местные власти смогут вводить его нормативными правовыми актами, так как он не будет относиться к местным налогам. Так, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе туристический налог введут законами этих регионов, а в федеральной территории Сириус – нормативно-правовыми актами.

