Совфед разрешил регионам РФ устанавливать туристический налог с 2025 года

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Совет Федерации одобрил закон, разрешающий российским регионам вводить туристический налог, заменяющий курортный сбор, с 2025 года. Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

Поскольку этот налог будет относиться к местным налогам, то местные власти могут вводить его нормативными правовыми актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе туристический налог будет вводиться законами этих регионов, а в федеральной территории Сириус – нормативно-правовыми актами.

Ставки налога могут меняться в зависимости от сезона и категории места размещения, однако не смогут быть выше или ниже предельных величин, которые установлены Налоговым кодексом.

Максимальная ставка налога в 2025 году – 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других местах размещений. Далее до 2029 года она будет вырастать на один процентный пункт. Начиная с 2029-го ставка не превысит 5%.

В данный момент законодательство разрешает проводить до конца этого года эксперимент по уплате курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Петербурге и Сириусе. В Краснодарском крае размер сбора – 30 рублей в сутки (в Сочи – 50 рублей), в Алтайском крае и Сириусе – 50 рублей, в Ставропольском крае и Петербурге – 100 рублей. В Крыму сбор отменили 11 марта 2022 года.

Введение туристического налога в стране не станет причиной серьезного подорожания отдыха, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что во время рассмотрения закона все доводы "за" со стороны экспертов и депутатов были аргументированно представлены. За счет введения этого налога среди прочего начнет повышаться качество туристических объектов страны, подчеркнул политик.

