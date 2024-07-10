Песков исключил подорожание отдыха после введения туристического налога

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Введение туристического налога в России не послужит причиной для серьезного подорожания отдыха, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Тем более вы знаете, что когда рассматривался экспертами и нашими депутатами в соответствующих комитетах, когда этот законопроект проходил, весьма аргументированно все доводы "за" были представлены", – отметил представитель Кремля во время беседы с журналистами.

Песков также обратил внимание, что туризм является одним из наиболее активно развивающихся секторов российской экономики. По его мнению, за счет введения данного налога среди прочего начнет повышаться качество туристических объектов страны.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что закон подразумевает, что размер налога будет связан со стоимостью проживания, а его индексация будет происходить постепенно на 1% вплоть до 2029 года, после чего ставку зафиксируют. Таким образом, к указанному году россияне должны будут платить за размещение в гостиницах дополнительно 5%. В денежном выражении это станет ощутимой суммой, счел эксперт.

"На самом деле, конечно, бизнес абсолютно не рад такого рода инновациям. <...> Если, как правило, номер на двоих обходится в 4,2–5 тысяч рублей с завтраком, то по 500 рублей дополнительно и ежедневно придется доплачивать. Для потребителей это абсолютно неприемлемо", – подчеркнул эксперт в эфире радио КП.

Барзыкин также обратил внимание, что туристический налог окажется дополнительной трудностью для бизнеса. Он объяснил свою позицию тем, что туристы будут пытаться сэкономить на новом сборе и предпочтут снимать на время отдыха квартиры и апартаменты, не подпадающие под действие новой нормы.

Закон, позволяющий местным властям с 2025 года вводить туристический налог для замены курортного сбора, был принят Госдумой 10 июля. Поскольку этот вид сборов будет относиться к местным налогам, муниципальные образования смогут вводить его своими правовыми нормативными актами.

