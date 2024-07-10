Госдума одобрила введение туристического налога в РФ с 2025 года

Фото: 123RF/jackf

Госдума приняла закон, который разрешает местным властям России со следующего года вводить туристический налог, заменяющий курортный сбор. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс для совершенствования российской налоговой системы.

Так как налог будет относиться к местным налогам, то муниципальные образования могут вводить его своими правовыми нормативными актами. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе туристический налог будет вводиться законами этих субъектов, на федеральной территории Сириус – нормативными правовыми актами представительного органа.

Ставки налога могут изменяться в связи с сезонностью и категорией средства размещения, но не могут быть выше или ниже установленных в Налоговом кодексе предельных величин. Максимальная ставка налога в следующем году – 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других местах размещения. После этого ставка будет расти на один процентный пункт до 2029 года. Потом она не будет превышать 5%.

Минимальная сумма налога – 100 рублей в сутки. Налоговым периодом станет квартал, а его плательщиками – организации и граждане, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания. Туристический налог уплачивается в бюджет по месту нахождения отелей и других включенных в реестр классифицированных мест размещения.

Стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, которая оказывается льготным категориям населения, не будет включаться в налоговую базу по туристическому налогу. В такие категории входят:

герои Советского Союза и России;

участники ВОВ и СВО;

ветераны боевых действий;

инвалиды и другие льготники.

При этом местные власти способны расширять список льготных категорий.

Нынешнее законодательство разрешает до конца этого года проведение эксперимента по уплате курортного сбора лишь в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае, Петербурге и Сириусе. Плательщики сбора – россияне от 18 лет, проживающие в объектах размещения более суток.

Размер сбора в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки (в Сочи – 50 рублей), а Алтайском крае и Сириусе – 50 рублей, в Ставропольском крае и Петербурге – 100 рублей. В Крыму же сбор отменен с 11 марта 2022 года.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены другие сроки.

Ранее в Петербурге утвердили штрафы за нарушения закона о курортном сборе. Размер штрафов для гостиниц в зависимости от состава правонарушения составит от 3 до 100 тысяч рублей, для туристов, не уплативших курортный сбор, – от 500 рублей до 2 тысяч. Также перечень льготных категорий, которые освобождены от уплаты сбора, расширен до 22.

