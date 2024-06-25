Вице-премьер Чернышенко: нулевой НДС для гостиниц в РФ сохранится до 2030 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц в России будет сохранена до 2030 года в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он уточнил, что туристическая отрасль позволяет развивать экономику регионов, местных производителей. Кроме того, уточнил Чернышенко, в этой и смежных сферах работает много людей.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Киселева заявила, что Москва станет столицей кинотуризма. Как она отметила, туристов в столицу привлечет фестиваль "Времена и эпохи" в "Москинопарке". Спортсменка напомнила, что кинотуризм является новым и перспективным направлением досуга. Она отметила, что множество зрителей мечтают своими глазами увидеть места съемок своих любимых картин, а также познакомиться с артефактами съемочных площадок.

До этого директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщил, что Россия ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках для граждан. По его словам, сейчас в соответствии с двусторонними соглашениями об отмене визовых формальностей граждане более 65 стран могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Климов добавил, что за последние 4 года в силу вступили 15 подобных соглашений.