Мария Киселева: Москва станет столицей кинотуризма

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Фестиваль "Времена и эпохи" в "Москинопарке" поможет привлечь туристов в Москву, сообщила олимпийская чемпионка Мария Киселева в беседе с Агентством "Москва".

Спортсменка напомнила, что кинотуризм является новым и перспективным направлением досуга. Она отметила, что множество зрителей мечтают своими глазами увидеть места съемок своих любимых картин, а также познакомиться с артефактами съемочных площадок.

"Самая масштабная из съемочных киноплощадок, открытых для туристов, наверняка станет и самой привлекательной для туристов. Сегодня здесь уже проводятся экскурсии для детей и взрослых. Их цель – познакомить гостей с историей этого вида искусства, процессами производства, техническими особенностями и профессиями, востребованными в киноиндустрии", – подчеркнула спортсменка.

"Москинопарк" находится в Красной Пахре и считается самым большим строящимся кинопарком в мире, так как его площадь почти в 7 раз превышает американский Universal City или китайский Qingdao, напомнила она.

На территории в 184 гектара воссоздали натурные площадки для съемок различных исторических эпох. Так, гости смогут побывать на 2 из 12 созданных площадок – Москве 1940-х годов и Диком Западе США.

"Первая локация в точности воспроизводит столицу времен 1941–1943 годов", – уточнила Киселева.

На время фестиваля, добавила она, посещение кинопарка было бесплатным, за это время таким шансом воспользовались 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что с 21 по 23 июня в столице пройдут различные мероприятия в честь балов XVIII и XIX веков в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы". На основной площадке в саду имени Баумана с 18:00 проведут лекцию об истории одноименного района XVIII века, а уже в 20:00 на сцене сада выступит оркестр.

