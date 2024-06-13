МЭР РФ предложил расширить время пребывания круизных туристов без виз до трех дней

Фото: 123RF/max8xam

Минэкономразвития предлагает разрешить иностранным туристам на круизных суднах находиться в РФ без виз в течение трех дней, или 72 часов. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Смотрим, чтобы <...> дальше распространить эту тему на курорты "Пяти морей", которые будут сейчас строиться. Там же везде марины, чтобы теплоход причаливал и на три дня иностранцы могли высадиться, погулять, потратить деньги у нас", – цитирует его ТАСС.

Вахруков напомнил, что ранее иностранцы на круизных суднах могли без виз посещать Санкт-Петербург. Сейчас эту возможность хотят вернуть не только для посетителей указанного города.

C начала 2024 года россияне забронировали более 50% речных круизов. Порядка 40% из них было забронировано перед майскими праздниками.

В АТОР тогда уточнили, что на теплоходах становится все больше детей. В связи с этим для них отдельно разработают анимационные и экскурсионные программы, а также создадут или переоборудуют детские комнаты.

